Отчисление из военной академии обошлось великолучанину в 189 тысяч рублей

21:49, 25 июля 2019, ПАИ

Житель Великих Лук заплатил 189 тысяч рублей за своё неоконченное военное обучение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Курсант отучился в военной академии чуть больше трёх лет и был отчислен. Однако, по договору об обучении и обязательной пятилетней дальнейшей службе ему предстояло компенсировать затраченные на его подготовку деньги в размере 189 тысяч рублей.

Молодой человек добровольно не возместил деньги академии. Приставы обратили взыскание средств с банковских счетов должника и ограничили великолучанину право выезда за пределы России. После этого бывший курсант оплатил всю необходимую сумму, а также исполнительский сбор за несвоевременное исполнение судебного решения в размере 13 тысяч рублей.