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Общество

16 фактов незаконного предпринимательства выявлены в Псковской области

За полгода в Псковской области сотрудники налоговой инспекции совместно с дорожными полицейскими выявили 16 налогоплательщиков, которые осуществляли деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей без регистрации. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в отношении указанных лиц составлены 10 протоколов об административном правонарушении по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ.

Всего за полгода в Псковской области налоговики провели более 50 рейдов по местам торговли, парикмахерским салонам, салонам красоты. Также совместно с сотрудниками ГИБДД были проведены 4 рейда для выявления предпринимателей без соответствующей регистрации.

Кроме того, за полгода налоговики направили через Интернет гражданам, предлагающим услуги населению в социальных сетях, 41 уведомление о вызове для дачи пояснений. В адрес четверых, получивших такие уведомления и не представивших пояснения, составлены протоколы в соответствии со статьёй 19.4 КоАП РФ.

В России за нелегальную предпринимательскую деятельность законодательством предусмотрены налоговая, административная и уголовная ответственность. Штраф минимум составляет 500 рублей, но может доходить до двухсот тысяч рублей. Также предусмотрено и административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. А если нелегальный бизнес нанёс ущерб государству или гражданам, предприниматель рискует понести уголовную ответственность. 

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