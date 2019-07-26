Условный срок получил невельчанин за дачу взятки полицейскому и продажу суррогата

09:18, 26 июля 2019, ПАИ

37-летний житель Невеля признан виновным в даче взятки полицейскому и реализации опасного для здоровья алкоголя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком полтора года.

25 марта виновный, желая избежать уголовной ответственности за реализацию опасной спиртосодержащей продукции, передал взятку в размере 20 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска полиции МО МВД России «Невельский», положив деньги в материал проверки. Сотрудник полиции отказался принять взятку, и нарушителя задержали правоохранители.

В отношении невельчанина были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и части 3 статьи 30 - части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.