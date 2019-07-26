0
10:34
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
10:09
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году
09:51
Мужчина на кухне – 3.0. № 15. Обед кузнеца от Алексея Струкова
22:36
150 млн рублей инвестировал регоператор по ТКО на замену спецтехники в Псковской области
20:50
В Псковской области сбор средств по квитанциям за мусор составляет 70%
18:12
Около 200 млн рублей получит Псковская область на музыкальные школы
17:55
Новые правила благоустройства Пскова: ПАИ-live с Григорием Стороненковым
Еще новости
Общество

Условный срок получил невельчанин за дачу взятки полицейскому и продажу суррогата

37-летний житель Невеля признан виновным в даче взятки полицейскому и реализации опасного для здоровья алкоголя, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 1 год и 6 месяцев условно с испытательным сроком полтора года.

25 марта виновный, желая избежать уголовной ответственности за реализацию опасной спиртосодержащей продукции, передал взятку в размере 20 тысяч рублей начальнику отдела уголовного розыска полиции МО МВД  России «Невельский», положив деньги в материал проверки. Сотрудник полиции отказался принять взятку, и нарушителя задержали правоохранители.

В отношении невельчанина были возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) и части 3 статьи 30 - части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий).

Приговор суда не вступил в законную силу, добавили в прокуратуре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
26 июля 2019
Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году
26 июля 2019
116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году
150 млн рублей инвестировал регоператор по ТКО на замену спецтехники в Псковской области
25 июля 2019
150 млн рублей инвестировал регоператор по ТКО на замену спецтехники в Псковской области
В Псковской области сбор средств по квитанциям за мусор составляет 70%
25 июля 2019
В Псковской области сбор средств по квитанциям за мусор составляет 70%
Около 200 млн рублей получит Псковская область на музыкальные школы
25 июля 2019
Около 200 млн рублей получит Псковская область на музыкальные школы
Серьёзным испытанием для полиции назвал Алексей Овсянников Ганзу в Пскове
25 июля 2019
Серьёзным испытанием для полиции назвал Алексей Овсянников Ганзу в Пскове
Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников
25 июля 2019
Начальник УМВД по Псковской области: Находим полную поддержку у губернатора по работе народных дружинников
Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области
25 июля 2019
Полиция разберется с фактами продажи мест для пересдачи экзаменов в ГАИ в Псковской области

Идет загрузка...