Почти 4 млн рублей уголовных штрафов взыскали псковские приставы за полгода

09:38, 26 июля 2019, ПАИ

В первом полугодии 2019 года судебные приставы Псковской области взыскали 3 миллиона 906 тысяч рублей уголовных штрафов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП по региону, с долгами полностью расплатились 94 псковича, совершивших преступления.

По итогам 6 месяцев в межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств находились 547 материалов о взыскании штрафов, назначенных судами в качестве основного или дополнительного наказания. К должникам применили все возможные меры принудительного исполнения.

Так, невельчанину нужно было выплатить 100 тысяч рублей за незаконные приобретение, ношение и хранение огнестрельного оружия. Приставы ограничили его в праве выезда за пределы страны, мужчина не мог распоряжаться своим движимым и недвижимым имуществом. После этого он рассчитался с долгами в полном объёме.

На данный момент в судах на рассмотрении находится 47 представлений судебных приставов о замене уголовного штрафа другим видом наказания. 12 аналогичных документов в этом году были удовлетворены, наказание заменялось обязательными работами. В пользу государства должники обязаны были отработать от 160 до 300 часов.

На исполнении остаются 440 производств данной категории.