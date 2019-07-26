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Общество

В тюрьму отправили неоднократно садившегося за руль нетрезвым жителя Пыталовского района

Житель Пыталовского района проведёт 11 месяцев в тюрьме за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Такое решение вынес суд, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что мужчина ранее неоднократно был судим за нетрезвое вождение автомобиля, последний раз – в декабре 2018 года. Вечером 10 мая его за рулём автомобиля остановили сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Пыталовскому району в одной из деревень. В присутствии понятых было проведено освидетельствование.  Было зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в соотношении 1,497 миллиграмма на литр. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление).

Приговор в законную силу пока не вступил.

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