В тюрьму отправили неоднократно садившегося за руль нетрезвым жителя Пыталовского района

10:07, 26 июля 2019, ПАИ

Житель Пыталовского района проведёт 11 месяцев в тюрьме за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Такое решение вынес суд, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района.

Установлено, что мужчина ранее неоднократно был судим за нетрезвое вождение автомобиля, последний раз – в декабре 2018 года. Вечером 10 мая его за рулём автомобиля остановили сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Пыталовскому району в одной из деревень. В присутствии понятых было проведено освидетельствование. Было зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в соотношении 1,497 миллиграмма на литр.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление).

Приговор в законную силу пока не вступил.