В тюрьму отправили неоднократно садившегося за руль нетрезвым жителя Пыталовского района
Житель Пыталовского района проведёт 11 месяцев в тюрьме за неоднократное вождение автомобиля в нетрезвом виде. Такое решение вынес суд, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Пыталовского района.
Установлено, что мужчина ранее неоднократно был судим за нетрезвое вождение автомобиля, последний раз – в декабре 2018 года. Вечером 10 мая его за рулём автомобиля остановили сотрудники ОГИБДД Отделения МВД России по Пыталовскому району в одной из деревень. В присутствии понятых было проведено освидетельствование. Было зафиксировано наличие алкоголя в выдыхаемом воздухе в соотношении 1,497 миллиграмма на литр.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения лицом, имеющим судимость за аналогичное преступление).
Приговор в законную силу пока не вступил.