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Общество

116 современных образовательных центров откроются в псковских школах к 2020 году

К 1 сентября 2020 года в школах Псковской области откроются 116 современных образовательных центров, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

75 объектов будут созданы в городах и районных центрах в рамках программы «Цифровая образовательная среда». В них войдут по два класса, оборудованных современной компьютерной техникой. «Все центры будут присоединены к всероссийской системе «Российская электронная школа», в которой размещаются интерактивные уроки и задания от лучших учителей страны, что позволит разнообразить учебный процесс», - рассказал председатель Комитета по образованию Александр Седунов.

В сельских школах региона откроется 41 центр по программе «Точка роста». Учебный класс будет поделен на две части: с компьютерным оборудованием и специальными симуляторами для занятий по ОБЖ, шахматной зоной. Каждую «Точку роста» оформят в соответствии с фирменным стилем проекта.

Александр Седунов добавил, что оборудование современных образовательных центров и их расположение регламентировано национальным проектом «Образование».

На 2019 год в Псковской области запланировано создание 8 центров «Цифровой образовательной среды» и 8 «Точек роста». На эти цели предусмотрено порядка 29 млн рублей, средства выделены из федерального бюджета.

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