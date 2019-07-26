Участники конкурса «Десантный взвод» из разных стран прибывают в Псков

10:34, 26 июля 2019, ПАИ

Команды военнослужащих из 21 страны прибывают в Псков для участия в международном этапе конкурса «Десантный взвод — 2019». 26 июня их встречают на территории 76-й десантно-штурмовой дивизии. Первыми в торжественной остановке поприветствовали команды России и Белоруссии, следующими – сборные из Ирана и Шри-Ланки, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Главный судья соревнований, генерал-майор Сергей Волык поприветствовал участников и отметил, что в этом году Псковская область проводит конкурс уже 5-й раз. «Мы рады приветствовать вас на нашей российской земле, на территории Псковского гарнизона. Я надеюсь, что своим трудом вы покажете лучшие навыки. Каждому желаю победить, удачи. По нашей российской традиции разрешите вам вручить хлеб, соль», — обратился он к гостям из Ирана и Шри-Ланки.

Затем военным из Ирана и Шри-Ланки преподнесли каравай. Оркестр исполнил гимны, прошло поднятие флагов.

Подполковник из Шри-Ланки Вирасекара Бомуну Мудиянселаге сообщил, что он и его восемь членов команды впервые принимают участие в соревнованиях «Десантный взвод». «Это первый опыт в подобных соревнованиях. Мы бы хотели обменяться боевым опытом с коллегами, в первую очередь — из России», — отметил он и поблагодарил Минобороны России за приглашение.

Уже установлен регламент работы, идет регистрация и обустройство участников, прохождение медосмотров. 3 августа в 10:30 на военном полигоне «Завеличье» пройдет торжественное открытие международного этапа конкурса «Десантный взвод — 2019». 5 августа состоятся прыжки и марш-бросок в Кислово. 8 августа пройдет гонка-преследование на боевых машинах со стрельбой в Стругах Красных.

Россию на «Десантном взводе» представит команда на боевых машинах десанта БМД-2, победившая на отборочном этапе соревнований.