Лесоруба с татуировкой «За ВДВ» разыскивают в Псковской области

11:50, 26 июля 2019, ПАИ

50-летнего Анатолия Ниткина, пропавшего в Пскове в конце мая, разыскивают полицейские. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, на ребре правой ладони разыскиваемого набита татуировка «За ВДВ».

Анатолий Ниткин родился в Печорском районе, проживал в Пскове, но с конца мая перестал выходить на связь с родственниками. Ему на вид 55-60 лет, ростом около 168 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы светло-русые короткие, лоб высокий, глаза светлые, брови дугообразные, нос прямой, губы тонкие.

Мужчина занимался вырубкой леса, работал на пилораме и оказывал услуги частным лицам на подсобных работах. Имеется информация, что он планировал уехать на заработки в частное хозяйство на хутор.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Анатолия Ниткина, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.