Торговые павильоны обокрали на рынке в Пскове

12:15, 26 июля 2019, ПАИ

В Пскове на рынке на улице Леона Поземского обокрали торговые павильоны. Подозревается в этом преступлении 27-летний безработный и ранее судимый местный житель, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Ночью 25 июля он отжал двери павильонов, после чего украл мобильный телефон, ноутбук и более 40 тысяч рублей. Сотрудники уголовного розыска со служебно-розыскной собакой задержали подозреваемого. В ходе обыска часть похищенного удалось изъять.

В ночь на 24 июля в Пскове с участка у дома на улице Парковой еще один безработный и ранее судимый пскович в возрасте 44 лет похитил велосипед, который полиция впоследствии изъяла.

23 июля в Великолукском районе 38-летняя местная жительница подобрала ключ к одному из дачных домов в садоводческом товариществе, после чего оттуда украла телевизор, видеорегистратор и 30 тысяч рублей. Ущерб превысил 70 тысяч. Преступница созналась в краже. Часть похищенного полицейские изъяли.

А в деревне Крюково Порховского района с 19 по 24 июля 63-летний местный житель через незапертую дверь вошел в летний дом пенсионерки и украл сумку с документами, а также 9 тысяч рублей. Виновного установили с помощью служебно-розыскной собаки. Мужчина безработный и ранее судимый. Правоохранителям удалось найти и изъять часть похищенного.

В поселке Ямм Гдовского района в июне 39-летний и ранее судимый местный житель из сарая на улице Ленина украл мотоцикл «Ява», который принадлежал 60-летнему пенсионеру из Санкт-Петербурга. В сарай вор попал, сорвав навесной замок. Полицейские обнаружили мотоцикл.

В ведомстве добавили, что по указанным фактам краж ведется расследование в рамках возбужденных уголовных дел.