«Лежачих полицейских» установят в Пскове на улице Звёздной

12:34, 26 июля 2019, ПАИ

В Пскове на пешеходном переходе на улице Звёздной будут установлены «лежачие полицейские». Такое решение приняла городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Члены комиссии на заседании отметили, что данным переходом пользуются дети, которые ходят в школу №21 и детские сады, расположенные в этом районе города.

Всего на заседании были рассмотрены более десяти вопросов, в том числе об обращениях граждан. Начальник ОГИБДД по Пскову Владимир Папорт доложил, что за шесть месяцев текущего года поступили 635 обращений от псковичей, из них 425 являлись сообщениями о нарушениях правил дорожного движения. При этом 85% нарушителей были привлечены к административной ответственности.