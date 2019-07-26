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Общество

Более 20 тонн польского мяса не пропустили в Псковскую область

На российско-латвийском участке государственной границы России в многостороннем автомобильном пункте пропуска Убылинка в Пыталовском районе запрещен ввоз 20,3 тонны замороженного мяса индейки.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям, продукция следовала из Польши в Казахстан.

Специалисты управления в ходе проверки установили, что на одном из паллетов размещены полиблоки товара без ветеринарных сопроводительных документов и без маркировочной этикетки с обязательной информацией.

В связи с этим сотрудники ведомства запретили ввоз мяса индейки на таможенную территорию Евразийского экономического союза. Работники управления составили акт о возврате груза обратно в Польшу.

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