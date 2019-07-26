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Общество

Обнародован список должников за газ в Псковской области

Обнародован список должников за природный газ среди крупных потребителей Псковской области на 1 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», в перечень вошли  19 организаций из различных районов региона. Все они работают в сфере ЖКХ.  

Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.07.2019

Наименование

ВСЕГО

Дебиторская задолженность, руб.

 В том числе, просроченнаядебиторская задолженность, руб.

МП г. Пскова "ПТС"

 431 940 121,22 404 675 301,02

МУП "ЖКХ" Островского района

 77 551 693,23 76 160 814,92

МП Псковского района "Коммунальные услуги"

 64 820 072,82 64 207 450,32

МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки

 31 409 708,10 20 008 935,11

Порховское МПТСиК

 29 207 319,30 29 182 281,09

МУП "Невельские теплосети"

 26 743 246,19 26 223 576,17

МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"

 24 895 159,80 24 353 164,29

МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района

 22 714 402,48 22 562 039,47

МУПП ЖКХ Псковского района

 20 310 906,53 20 310 906,53

ООО "РайКомХоз"

 19 074 396,15 19 074 396,15

МУП "Искра"

 16 886 136,09 16 375 380,62

МП ЖКХ Дедовичского района

 5 879 114,62 5 879 114,62

Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"

 2 675 530,30 2 670 833,15

ООО "Газпром теплоэнерго Псков"

 2 501 900,57 0,00

ОАО "Уют"

 1 660 580,38 1 453 384,06

МУП "Локнянское ЖКХ"

 794 850,03 790 000,00

МУП "Палкинская ПМК"

 731 757,87 712 009,81

ООО "А2 Энергия"

 485 221,98 221 542,11

МП "Печорские теплосети"

 457 609,59 449 730,78

 

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