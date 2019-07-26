Обнародован список должников за газ в Псковской области
Обнародован список должников за природный газ среди крупных потребителей Псковской области на 1 июля. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков», в перечень вошли 19 организаций из различных районов региона. Все они работают в сфере ЖКХ.
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Задолженность крупных потребителей природного газа по состоянию на 01.07.2019
|
Наименование
|
ВСЕГО
Дебиторская задолженность, руб.
|В том числе, просроченнаядебиторская задолженность, руб.
|
МП г. Пскова "ПТС"
|431 940 121,22
|404 675 301,02
|
МУП "ЖКХ" Островского района
|77 551 693,23
|76 160 814,92
|
МП Псковского района "Коммунальные услуги"
|64 820 072,82
|64 207 450,32
|
МУП "Тепловые сети" г. Великие Луки
|31 409 708,10
|20 008 935,11
|
Порховское МПТСиК
|29 207 319,30
|29 182 281,09
|
МУП "Невельские теплосети"
|26 743 246,19
|26 223 576,17
|
МУП "ДНОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ"
|24 895 159,80
|24 353 164,29
|
МУП "Райэнергоремонт" Великолукского района
|22 714 402,48
|22 562 039,47
|
МУПП ЖКХ Псковского района
|20 310 906,53
|20 310 906,53
|
ООО "РайКомХоз"
|19 074 396,15
|19 074 396,15
|
МУП "Искра"
|16 886 136,09
|16 375 380,62
|
МП ЖКХ Дедовичского района
|5 879 114,62
|5 879 114,62
|
Бежаницкое МП "Жилкоммунсервис"
|2 675 530,30
|2 670 833,15
|
ООО "Газпром теплоэнерго Псков"
|2 501 900,57
|0,00
|
ОАО "Уют"
|1 660 580,38
|1 453 384,06
|
МУП "Локнянское ЖКХ"
|794 850,03
|790 000,00
|
МУП "Палкинская ПМК"
|731 757,87
|712 009,81
|
ООО "А2 Энергия"
|485 221,98
|221 542,11
|
МП "Печорские теплосети"
|457 609,59
|449 730,78