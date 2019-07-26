Законопроект по изъятию для госнужд земель с жильем разрабатывают в России

13:01, 26 июля 2019, ПАИ

Разрабатывается отдельный законопроект по вопросу изъятия земельных участков с находящимися на них жилыми домами для государственных и муниципальных нужд. Как пишет ТАСС, об этом сообщил первый заместитель председателя комитета палаты по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко.

26 июня Совет Федерации одобрил законопроект. Согласно тексту документа, в проект развивающихся территорий могут включать участки, на которые не распространяются права третьих лиц. Однако, эти участки должны примыкать к территориям, включенным в проект по комплексному и устойчивому развитию.

«В первом чтении в данном законопроекте была статья об изъятии земельных участков для муниципальных и государственных нужд. После рассмотрения в первом чтении данную норму убрали, предлагается её отдельно рассматривать», - приводит издание слова Андрея Шевченко. Он пояснил, что законопроект планируется рассмотреть в Государственной думе осенью.