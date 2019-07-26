Памятник погибшим железнодорожникам в Великих Луках привели в порядок

15:03, 26 июля 2019, ПАИ

Памятный знак, погибшим железнодорожникам и мирным великолучанам – жертвам фашистского авиационного налёта в 1944 году в Великих Луках, привели в порядок. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», представители железнодорожного узла, члены политсовета партии, секретари первичных отделений «Единой России» скосили траву и убрали мусор у памятника, провели косметические ремонтные работы.

Член городского местного политсовета, исполнительный секретарь Великолукского местного исполкома партии Татьяна Астахова отметила, что на протяжении многих лет активисты местного отделения «Единой России» реализуют в рамках партпроекта «Историческая память» патриотическую акцию «Пока мы помним – мы живём», направленную на патриотическое воспитание молодого поколения. «День железнодорожника в акции занимает своё особое место. Трудовой десант - ежегодное, традиционное мероприятие, наша дань памяти», - подчеркнула она.

Председатель местного координационного совета сторонников, член депутатской фракции «Единой России» Великолукской городской Думы Николай Андросович сказал, что особое внимание общества необходимо привлечь к теме содержания и благоустройства воинских захоронений героев.

В завершение мероприятия участники мероприятия возложили венок и цветы к памятному знаку.