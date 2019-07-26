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Общество

Выставка изданий из библиотеки Генштаба Вооруженных Сил России открылась в Пскове

26 июля в Псковском музее-заповеднике открылась выставка, на которой представлены более 100 уникальных исторических изданий, посвященных роли Пскова и Псковской земли в военной истории России. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ОМСУ муниципального образования «Город Псков».

В экспозиции выставки представлены «Атлас Российской Империи» 1792 года и «Устав Петра Первого» 1791 года; рукописные воспоминания главнокомандующего Северным фронтом в 1915-1916 годах Алексея Куропаткина; старинные карты и статистические сборники разных лет, из которых можно узнать статистическую и военно-административную информацию о Псковском уезде. Отдельный блок изданий посвящен теме разведки.

Выставку подготовили сотрудники военной исторической библиотеки Генерального штаба Вооруженных Сил России. Она будет работать только сегодня до 16:00.

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