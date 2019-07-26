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Общество

Фестиваль «Псковские жемчужины» откроется в Пушкинских Горах 26 июля

26 июля в 17:00 в научно-культурном центре Пушкинских Гор откроется XVIII всероссийский фольклорный фестиваль «Псковские жемчужины». В этом году он посвящен 220-летию со дня рождения Александра Пушкина и 75-летию с момента освобождения Пушкинских Гор от немецко-фашистских захватчиков, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области со ссылкой на Псковский областной дом детства и юношества «Радуга».

Фестиваль продлится по 31 июля. На конкурсную программу соберутся участники из Псковской, Тверской, Вологодской, Тульской, Калужской областей, Пермского края, Санкт-Петербурга и Латвии. В рамках фестиваля пройдут концерты, творческие встречи, конкурсные показы, конференции, мастер-классы и образовательные экскурсии по музеям-усадьбам.

Организаторы фестиваля отметили, что мероприятие способствует формированию сообщества, имеющего подлинный интерес и уважительное отношение к народной культуре как своего, так и других народов. По данным организаторов, за годы проведения фестиваль познакомил зрителей с национальной культурой сету, бурят, тувинцев, латышей, белорусов и других.

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