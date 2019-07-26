0
17:13
Атомная подлодка «Псков» примет участие в параде ко Дню ВМФ в Североморске
16:22
10 млрд рублей выделит правительство на школьные автобусы и машины скорой помощи
15:25
В десяти деревнях на трассе Р-56 в Псковской области до конца года заработает освещение
15:15
«РосянкаFest»: Какие площадки ждут гостей на экологическом фестивале в Пскове
14:30
Качество образования в российских вузах планируют оценивать по трудоустройству выпускников
13:59
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
13:16
10 млн рублей выделят на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
Еще новости
Общество

Качество образования в российских вузах планируют оценивать по трудоустройству выпускников

Министерство труда и социальной защиты Псковской области работает над программой для отслеживания трудоустройства и уровня зарплат выпускников вузов для оценки качества образования в университетах. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края 26 июля.

Подчеркивается, что вся информация будет передаваться в деперсонифицированном виде. Министр отметил важность того, чтобы в процесс образования включались элементы практики и стажировок.

«Если государство начнет заниматься гарантированием рабочих мест для молодых людей, то мы просто вас демотивируем очень серьезно», - отметил Максим Топилин и добавил, что при этом в индивидуальных случаях необходимо помогать выпускникам.

«Но главное заключается в том, чтобы [у выпускников] было желание работать, устроиться на работу, хорошо учиться и постигать то, что дается в вузе. И тогда все получится - не надо никакого гарантированного трудоустройства», - заключил Максим Топилин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Атомная подлодка «Псков» примет участие в параде ко Дню ВМФ в Североморске
26 июля 2019
Атомная подлодка «Псков» примет участие в параде ко Дню ВМФ в Североморске
10 млрд рублей выделит правительство на школьные автобусы и машины скорой помощи
26 июля 2019
10 млрд рублей выделит правительство на школьные автобусы и машины скорой помощи
В десяти деревнях на трассе Р-56 в Псковской области до конца года заработает освещение
26 июля 2019
В десяти деревнях на трассе Р-56 в Псковской области до конца года заработает освещение
«РосянкаFest»: Какие площадки ждут гостей на экологическом фестивале в Пскове
26 июля 2019
«РосянкаFest»: Какие площадки ждут гостей на экологическом фестивале в Пскове
Качество образования в российских вузах планируют оценивать по трудоустройству выпускников
26 июля 2019
Качество образования в российских вузах планируют оценивать по трудоустройству выпускников
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
26 июля 2019
Николай Козловский: Благодаря губернатору заложен прочный фундамент для реализации проектов в Великих Луках
10 млн рублей выделят на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
26 июля 2019
10 млн рублей выделят на ремонт и содержание улично-дорожной сети Великих Лук
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП
26 июля 2019
Ограду Троицкого моста Пскова хотят восстановить за счёт виновников ДТП

Идет загрузка...