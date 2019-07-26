Качество образования в российских вузах планируют оценивать по трудоустройству выпускников

14:30, 26 июля 2019, ПАИ

Министерство труда и социальной защиты Псковской области работает над программой для отслеживания трудоустройства и уровня зарплат выпускников вузов для оценки качества образования в университетах. Как пишет ТАСС, об этом заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на встрече с молодежным активом Забайкальского края 26 июля.

Подчеркивается, что вся информация будет передаваться в деперсонифицированном виде. Министр отметил важность того, чтобы в процесс образования включались элементы практики и стажировок.

«Если государство начнет заниматься гарантированием рабочих мест для молодых людей, то мы просто вас демотивируем очень серьезно», - отметил Максим Топилин и добавил, что при этом в индивидуальных случаях необходимо помогать выпускникам.

«Но главное заключается в том, чтобы [у выпускников] было желание работать, устроиться на работу, хорошо учиться и постигать то, что дается в вузе. И тогда все получится - не надо никакого гарантированного трудоустройства», - заключил Максим Топилин.