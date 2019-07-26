«РосянкаFest»: Какие площадки ждут гостей на экологическом фестивале в Пскове

15:15, 26 июля 2019, ПАИ

Экологический фестиваль «РосянкаFest» пройдет в Детском парке Пскова 27 июля с 11:00 до 15:00. Как сообщили Псковскому агентству информации в редакции газеты «Комсомольская правда - Псков», в этот день Полистовский заповедник отпразднует свой день рождения.

Программа фестиваля «РосянкаFest»

Центральная сцена

- 11:30 – официальное открытие праздника природы «РосянкаFest»;

- 11:40 – музыкально-поэтические минуты (выступят поэты Тамара Соловьева, Наталья Акунец, Татьяна Рыжова, музыканты Станислав Хохлов и Дарья Боброва);

- 12:05 - показательные номера дрессированных собак (выступит секция социально-ориентированного собаководства «Счастливый Пес» под руководством Елены Балыковой);

- музыкально-поэтические номера от поэтов Ирены Панченко, Виктории Васильевой, исполнителей Станислава Хохлова и Дарьи Бобровой;

- 12:30 – розыгрыш призов среди гостей праздника;

- 12:40 – показательные номера дрессированных собак (выступит секция социально-ориентированного собаководства «Счастливый Пес» под руководством Елены Балыковой);

- музыкально-поэтические номера от исполнителей Дарьи Бобровой, Станислава Хохлова, Ольги Васильевой, образцового коллектива - хореографического ансамбля «Мозаика», поэта Ксении Антоновой;

- 13:30 — викторина, розыгрыш призов;

- 13:50 — музыкально-поэтические номера (выступят поэты Дмитрий Соловьев, Наталья Акунец, исполнители Полина Шабалина, Анна Акулова, Станислав Хохлов, Леонид Плохов, хореографический коллектив «Айседора»);

- 14:45 — розыгрыш призов и закрытие праздника природы «РосянкаFest»

Среди призов — 2 путевки на экскурсии в Полистовский заповедник, куда можно отправиться компанией в 6-12 человек.

Также в Детском парке будут организованы игровая и познавательная зоны. Гости праздника смогут познакомиться с Полистовским, Рдейским и Керженским заповедниками.

Для взрослых и детей экологи приготовили познавательные игры на тему природы и ее сохранения, квесты и «бродилки», мастер-классы. Кроме этого, будут работать спортивная площадка с подвижными играми, фотовыставка Полистовского заповедника и ремесленная ярмарка, аквагрим.

Таверна «Покровская башня» на фестивале предоставит возможность попробовать, в частности, «взвар от Воеводы Шуйского», «земляное яблоко на огненном масле», «сочные куски мяса поросёнка на вертеле с лучком и соусом» и пирожки Стрелецкие.