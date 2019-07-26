Более 40 тысяч рублей долгов по алиментам оплатил опочанин, чтобы выехать за границу

16:46, 26 июля 2019, ПАИ

Житель Опочки оплатил долг по алиментам в размере более 40 тысяч рублей, чтобы выехать за границу, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

В соответствии с решением суда мужчина обязан был ежемесячно выплачивать алиментные платежи в пользу своих детей в размере 5 тысяч 326 рублей на каждого. От своих родительских обязанностей мужчина некоторое время уклонялся, в результате сумма его долга превысила более 40 тысяч рублей.

В этой связи судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отношении его движимого и недвижимого имущества, а также временно ограничил в праве выезда за пределы России. Так как отцу-должнику необходим был на постоянной основе свободный выезд за границу, он полностью погасил свой долг. Полученные деньги направлены взыскательнице.