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Общество

В десяти деревнях на трассе Р-56 в Псковской области до конца года заработает освещение

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» смонтирует линии искусственного электроосвещения общей протяженностью 10 тысяч 268 километров в черте десяти населенных пунктов Псковской области на федеральной автодороге Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

Сейчас работы по обустройству искусственного освещения ведутся в деревнях Турицы, Туготино, Печково, Болоты, Подсевы, Луг Порховского района, деревнях Локоть, Подберезье, Ивахново, Виделебье Псковского района. Завершатся они до конца года.

Отмечается, что работа оборудования будет регулироваться с помощью автоматизированной системы. Она позволит управлять наружным освещением по заданному регламенту, контролировать параметры энергопотребления в режиме онлайн, оперативно получать уведомления об аварийных ситуациях, корректировать график включения и отключения светильников.

Кроме этого, монтаж еще 68 километров линий искусственного освещения в регионе продолжается на автодорогах М-9 «Балтия» Москва – Волоколамск – граница с Латвией в населенных пунктах Кресты, Кунья, Федодориха, Михальки, Булынино, Торчилово, Брагино, Пожары, Молоди, Зажогино, Севостьяново, Максимово, Пустошка, Боконово, а также на трассе Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией в населенных пунктах Новгородка, Ременниково, Клиново, Исса, Барабаны, Опочка, Гривы, Аристово, Звоны, Маврино, Мякишево, Лашутино, Зуйково, Ночлегово, Кисели, Алоль, Холюны, Заречье, Красово, Пустошка, Заболотно, Линец, Руда, Жуково, Бегуново.

Работы на этих автодорогах завершатся в 2020 году. В настоящее время подрядные организации выполняют бурение котлованов, монтаж закладных деталей и бетонирование в деревнях Гривы и Аристово.

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