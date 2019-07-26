Фестиваль LETO SPORT CHALLENGE состоится 27 июля в Себежском районе

15:35, 26 июля 2019, ПАИ

Фестиваль LETO SPORT CHALLENGE состоится 27 июля в Себежском районе на территории бывшего военного аэродрома у деревни Чернея на берегу Себежского озера. Как сообщили Псковскому агентству информации организаторы, открытие мероприятия запланировано на 12:30.

Сразу после него начнётся турнир по волейболу LETO SPORT CHALLENGE CUP, в котором примут участие 8 команд из разных районов Псковской области. «Формат - 4 х 4 (3 мужчины +1 девушка), до двух выигранных партий в игре, партия - до 21 очка, команда в группе, проигравшая 2 игры, выбывает. В финал выходят по две команды из каждой группы», - пояснили правила организаторы.

С 14:00 начнётся турнир по футболу, заявки на участие в котором подали пять команд. Это сборные Себежского района «Атлант», «Поклонники Кобзона», «Рубеж» и «Мечта», а также команда из Великих Лук с одноимённым названием. Игры будут идти до 19:15.

Параллельно с футбольным турниром состоятся соревнования по тяжёлой атлетике.

В 20:00 начнётся концерт, участниками которого станут флейтистка Любовь Зорина, исполнитель Александр Супонин, представители творческого объединения «Ключи» Владимир и Ирина Тюрягины, Светлана Прыжкова.

С 22:00 до 6:00 пройдёт вечеринка Open Air Leto от петербургской команды диджеев.