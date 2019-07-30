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Общество

Ревизия: Ювелирный магазин «Алмаз» в Пскове

Фото: Михаил Глущенко

Ювелирный магазин – это то место, куда большинство людей приходят в самые торжественные моменты своей жизни. Свадьба, день рождения, крестины и другие памятные события не обходятся без покупки ювелирных изделий. При этом важно не прогадать с качеством презента и выбрать проверенного производителя. На Северо-Западе ведущие позиции на рынке ювелирной торговли занимает АО «Ювелирторг», и корреспондент Псковского агентства информации решила заглянуть в магазин этой сети в самом центре Пскова.

 

Компания со стажем

Войдя в магазин «Алмаз» на Советской, 9, не трудно потеряться перед богатством и сверкающими в лучах солнца украшениями. Но это не беда – вас сразу же встретит приветливый, доброжелательный сотрудник, который покажет нужную витрину и поможет подобрать именно то ювелирное изделие, которое вам нужно.

Фото: Михаил Глущенко

Визитной карточкой компании «Ювелирторг», которая ведет свою историю с августа 1936 года, является высочайшая квалификация персонала, сплоченность коллектива, эталонный стиль обслуживания. Псковичи, хотя бы один раз посетившие магазин «Алмаз», всегда отмечают компетентность, трудолюбие и доброжелательность продавцов.

Фото: Михаил Глущенко

Розничная сеть специализированных ювелирных магазинов АО «Ювелирторг» активно развивается на Северо-Западе, торговые точки есть в Санкт-Петербурге и других городах. В каждой из них сохранены лучшие традиции обслуживания покупателей, при этом компания всегда идёт в ногу со временем. Магазины реконструируются и предстают перед клиентами в новом, современном облике. Внедряются передовые методы торговли, например, продажа ювелирных изделий при дворцах бракосочетания.

Фото: Михаил Глущенко

Благодаря использованию опыта, накопленного за 80 лет плодотворной работы, каждый из магазинов Ювелирторга имеет своё неповторимое лицо. При этом во всей торговой сети единая идеологическая, кадровая, ценовая, маркетинговая и рекламная политика.

Фото: Михаил Глущенко

Максимально широкий ассортимент изделий и гибкие цены обусловлены тем, что в сети «Ювелирторг» представлена ювелирная продукция всех крупных производителей России. С каждым годом компания привлекает к сотрудничеству новых деловых партнеров, и коллекции украшений и предметов роскоши в витринах постоянно обновляются.  

Фото: Михаил Глущенко

Богатый ассортимент

Псковский магазин «Алмаз» наглядно демонстрирует все достоинства Ювелирторга. Здесь представлен широкий диапазон ювелирной продукции – от классических гарнитуров до авангардных украшений, отличающихся оригинальными дизайнерскими решениями.

Фото: Михаил Глущенко

Витрины пестрят многообразием золотых изделий, среди которых цепи и браслеты, броши, обручальные кольца, кресты и подвески, знаки зодиака, кольца и серьги. Есть изделия с драгоценными камнями – бриллиантами, сапфирами, изумрудами, рубинами, топазами, аметистами, украшения из жемчуга.

Фото: Михаил Глущенко

Фото: Михаил Глущенко

В «Алмазе» богатый выбор серебра: кольца, подвески, серьги, броши (с фианитами), браслеты, цепи, запонки, зажимы для галстука, обручальные кольца, колье. Можно подобрать изысканное серебряное изделие с драгоценными камнями.

Фото: Михаил Глущенко

Фото: Михаил Глущенко

Бусы и браслеты из жемчуга, янтаря и самоцветов, изделия с золотыми вставками не оставят равнодушной ни одну красавицу.

Фото: Михаил Глущенко

Кроме традиционных украшений Ювелирторг предлагает большой выбор столового серебра, сувенирной продукции, камнерезную пластику, оригинальные изделия для детей.

Фото: Михаил Глущенко

Здесь можно купить кувшины, стаканы, ложки и вилки всех размеров, ножи, винные наборы с позолотой и без, чашки, кружки, сахарницы, чайники, детскую посуду. В наличии столовые наборы на 6 персон, стопки, рюмки, бокалы, подносы, наборы для специй, брелоки для ключей, солонки, ионизаторы для воды, подстаканники.

  • Серебряная посуда в Ювелирторге
    Фото: Михаил Глущенко
  • Серебряная посуда в Ювелирторге
    Фото: Михаил Глущенко
  • Серебряная посуда в Ювелирторге
    Фото: Михаил Глущенко
  • Серебряная посуда в Ювелирторге
    Фото: Михаил Глущенко
  • Серебряная посуда в Ювелирторге
    Фото: Михаил Глущенко

Найдется в Ювелиторге продукция и для верующих – серебряные иконы, с позолотой, резные деревянные, инкрустированные камнями.

Фото: Михаил Глущенко

Фото: Михаил Глущенко

Фото: Михаил Глущенко

В качестве сувенира можно приобрести копии знаменитых яиц Фаберже или изумительные шкатулки.

Приобретенный вами подарок обязательно поместят в красивую упаковку.

Знак качества

При выборе ювелирного изделия для себя или близкого человека стоить обратить внимание не только на то, подходит ли оно вам или человеку, которому вы хотите сделать подарок. В первую очередь, нужно думать о качестве и отправляться в ювелирный салон с безупречной репутацией.

Фото: Михаил Глущенко

Качество изделий в магазинах сети «Ювелирторг» подтверждено годами и миллионами людей, большинство из них стали постоянными клиентами компании. Для многих псковичей и жителей других регионов покупки в «Ювелирторге» - это семейная традиция: внуки приходят за ювелирными изделиями именно туда, где когда-то покупали украшения их бабушки. Это говорит о доверии и безукоризненной репутации.

Фото: Михаил Глущенко

В магазины «Ювелирторга» идут в самые значимые и радостные дни, ведь только здесь можно выбрать особое, памятное изделие. Уже десятки лет «Алмаз» дарит псковичам праздник, делает их жизнь ярче и роскошнее.

Фото: Михаил Глущенко

Услуги и акции

Помимо огромного выбора ювелирной продукции магазин «Алмаз» предлагает и другие услуги. Здесь можно обменять свои старые золотые изделия на новые по выгодным ценам, работает скупка.

Фото: Михаил Глущенко

Для тех, кто хочет поздравить близкого человека, но не знает, как именно, в продаже имеются подарочные сертификаты. Срок действия – 1 год с момента покупки.

Фото: Михаил Глущенко

Фото: Михаил Глущенко

Если вы присмотрели изделие, которое в данный момент не по карману, возможно оформление договора купли-продажи с рассрочкой платежа. Первоначальный взнос должен быть не менее 5% стоимости выбранного изделия.

Фото: Михаил Глущенко

Предлагаются скидки по дисконтным картам, в месяц дня рождения, проводятся акции заводов-изготовителей до 40%, скидки по дисконтной системе UDS-App (просто скачайте приложение).

Фото: Михаил Глущенко

Также можно сделать заявку на сайте http://www.juvelirtorg.spb.ru/ и приобрести выбранное изделие через магазин «Алмаз» с дополнительной скидкой. Регулярно проводятся выставки-продажи.

Фото: Михаил Глущенко

Адрес магазина «Алмаз» АО «Ювелирторг»: город Псков, улица Советская, дом 9.

Время работы - с 10:00 до 19:00.

Телефоны: 722724; 727170.

Ульяна Ловыгина
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