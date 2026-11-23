Юрий Фролов объяснил, почему ему удаётся реализовывать турпроекты в Псковской области

17:59, 23 ноября 2026, ПАИ

Правительство Псковской области и руководство Пскова заинтересованы в развитии туристических проектов и помогают инвесторам решать административные вопросы. Об этом заявил предприниматель, основатель бренда NatGard Юрий Фролов в программе «Бизнес-ланч» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

По его словам, при реализации собственных проектов он не сталкивался с административными препятствиями. При этом Юрий Фролов уточнил, что не пользовался программами финансовой поддержки и никогда не брал кредиты.

«А чтобы всё получалось, нужно работать буквально с утра и до ночи. Делать всё быстро и чётко, заниматься тем, что тебе интересно», – поделился предприниматель.

Ранее он рассказал, как шло строительство музейного комплекса «Дом Фролова» в Пскове и почему его нельзя считать обычным отелем.

Также он поделился планами, в которые входит создание музейного квартала с семью-восемью музеями в Пскове между улицами Школьной, Леона Поземского и Олега Кошевого.

А в Пушкинских Горах, по его словам, появится террариум для тропических лягушек-древолазов из Латинской Америки, и он станет самым большим в мире. Сейчас там уже открыт тропический зимний сад «Сады Семирамиды».