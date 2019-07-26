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Общество

10 млрд рублей выделит правительство на школьные автобусы и машины скорой помощи

10 млрд рублей выделит правительство России на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи в регионы. Об этом заявил председатель партии «Единая Россия», премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании комиссии по контролю за реализацией партийной предвыборной программы, сообщает ТАСС.

Дмитрий Медведев отметил, что не так давно дал поручение выделить в текущем году дополнительно 10 млрд рублей на закупку школьных автобусов и машин скорой помощи. По его словам, члены Правительства уже ведут работу по этому поручению.

В рамках заседания Дмитрий Медведев отметил, что в стране необходимо повысить статус педагогических работников и освободить от избыточной бумажной работы. Также он попросил единороссов продолжить работу по развитию дополнительного художественного образования в регионах, по поддержке детских театров, модернизации сельских клубов и местных домов культуры.

Премьер-министр попросил коллег подготовить идеи по поддержке сферы здравоохранения, в том числе и по привлечению и поддержке квалифицированных кадров в медицине. Он также призвал развивать систему паллиативной помощи людям, страдающим тяжелыми заболеваниями.

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