Владимир Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ

17:01, 26 июля 2019, ПАИ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ, сообщает ТАСС.

Отмечается, что закон устраняет коллизию норм и конкретизирует гарантии защиты прав граждан от действий, связанных с взиманием просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам путем передачи таких полномочий коллекторам, а также иным непрофессиональным участникам рынка ЖКХ.

Также закон исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе - управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение 10 дней в письменной форме.

Кроме этого, закон запрещает перераспределение долгов между другими собственниками дома.