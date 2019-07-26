Владимир Путин запретил передачу коллекторам долгов за услуги ЖКХ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ, сообщает ТАСС.
Отмечается, что закон устраняет коллизию норм и конкретизирует гарантии защиты прав граждан от действий, связанных с взиманием просроченной задолженности по жилищно-коммунальным платежам путем передачи таких полномочий коллекторам, а также иным непрофессиональным участникам рынка ЖКХ.
Также закон исключает возможность уступки права взыскивать просроченную задолженность по оплате жилья и коммунальных услуг, кроме его передачи профессиональным участникам рынка. В их числе - управляющие и ресурсоснабжающие организации, ТСЖ и жилищные кооперативы. Должник при этом должен получить уведомление в течение 10 дней в письменной форме.
Кроме этого, закон запрещает перераспределение долгов между другими собственниками дома.