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Общество

Атомная подлодка «Псков» примет участие в параде ко Дню ВМФ в Североморске

Атомная подводная лодка «Псков» примет участие в параде ко Дню Военно-Морского флота России, который пройдет 28 июля в Североморске. Об этом сообщает информационное агентство «Би-порт».

Накануне праздника прошла генеральная репетиция при участии более 30 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения флота. Всего было задействовано порядка 3 тысяч военнослужащих.

Сухопутная часть парада будет состоять из выноса знамени, митинга и прохождения воинских подразделений торжественным маршем. Парадные колонны, в основном, составят экипажи 12 надводных кораблей, в том числе миноносец «Адмирал Ушаков» и БПК «Вице-адмирал Кулаков».

Затем тральщики «Владимир Гуманенко», «Ельня» и «Соловецкий юнга» проведут поиск и уничтожение морских мин. Погружение и всплытие продемонстрируют экипажи АПЛ «Псков» и дизель-электрической подводной лодки «Калуга». МПК «Юнга» атакует подводного противника реактивными глубинными бомбами.

Экипажи БДК «Кондопога» и «Александр Отраковский» высадятся на сушу вместе с морскими пехотинцами, проведут бой за высадку на побережье и продемонстрируют приёмы рукопашного боя.

На репетиции экипажи поприветствовал командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

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