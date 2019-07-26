Скамейку в память о большой любви установит Наина Ельцина в Екатеринбурге

17:47, 26 июля 2019, ПАИ

28 июля в Екатеринбурге вдова первого президента России Наина Ельцина откроет памятную именную скамейку о большой любви, пишет «66.ru» со ссылкой на пресс-службу Ельцин Центра.

Скамейка будет установлена на набережной Исети рядом с песочницей. На ней будет размещена надпись «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом. Наина Ельцина».

Эта лавочка будет первой именной на набережной Исети. Отмечается, что такую же скамейку может установить любой желающий. Изготовление и установка лавочки с надписью обойдется в 30 тысяч рублей.

Борис и Наина Ельцины познакомились в студенческие годы во время обучения в Уральском политехническом институте имени Кирова. Изначально они дружили, а после - между ними вспыхнули романтические чувства. После окончания вуза в 1955 году они работали по распределению: Борис - в Свердловске, Наина – в Оренбургской области. В то время влюбленные обменивались письмами. Летом 1956 года Борис попросил руки Наины у родителей девушки, а в сентябре пара сочеталась браком. В 1957 году у них родилась дочь Елена, а в 1960 году - вторая дочь Татьяна. Прожила пара вместе 51 год.