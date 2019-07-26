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Общество

В России ужесточили наказания за воспрепятствование работе медиков

Пакет законов о наказании за воспрепятствование работе медицинских работников подписал президент России Владимир Путин. Документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Так, в уголовном кодексе появится новая статья, по которой «воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи», если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента или его смерть, может повлечь за собой максимальное наказание до 2 лет лишения свободы в первом случае, до 4 лет - во втором.

Помимо того, статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ дополняются новыми квалифицирующими признаками: совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с осуществлением им служебной деятельности или выполнением общественного долга. Максимальное наказание по статье 115 может составить до 2 лет лишения свободы, по статье 119 - до 5 лет заключения.

В Кодексе РФ об административных правонарушениях устанавливаются новые штрафы. Теперь за воспрепятствование работе медиков, если такое создание помех не сказалось на состоянии пациента, придется заплатить от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Ужесточаются санкции и для водителей, которые не пропустили скорую медицинскую помощь или другие машины экстренных служб со включенными проблесковыми маячками синего цвета и звуковым сигналом. Суммы штрафов увеличены до 3-5 тысяч рублей, а срок лишения прав может составить от 3 месяцев до 1 года.

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