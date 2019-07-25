Более шести лет в тюрьме проведёт пскович за сбыт наркотиков

17:43, 26 июля 2019, ПАИ

В Пскове местного жителя приговорили к шести годам и одному месяцу лишения свободы за торговлю и хранение наркотиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В ходе предварительного расследования следственный отдел Псковского ЛО МВД России на транспорте установил, что мужчина неоднократно незаконно сбывал метилэфедрон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 - пункту «г» статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере) и пунктам «а» и «б» части 3 статьи 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, совершенный группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).

Псковский городской суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде шести лет и месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.