Около 45 млн рублей направят на поддержку 15 фермерских хозяйств в Псковской области

20:13, 26 июля 2019, ПАИ

15 фермерских хозяйств из 10 районов Псковской области победили в конкурсном отборе на предоставление грантов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, 12 начинающих фермеров и 3 семейных животноводческих фермы впервые станут обладателями государственной поддержки.

Такое решение приняла региональная конкурсная комиссия под руководством председателя комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николая Романова 26 июля, рассматривая 24 завки. Порядка 20 млн рублей получат начинающие фермеры, а 24 млн – семейные животноводческие фермы.

Отмечается, что победители занимаются молочным и мясным животноводством, льноводством, разведением перепелов, овцеводством и птицеводством.

Работа ведется в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» государственной программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области»