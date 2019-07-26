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Общество

Около 1 млн рублей направили на ремонт спортзала в Бежаницкой школе

900 тысяч рублей направили на ремонт спортзала в Бежаницкой школе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, обновленное помещение для занятий физкультурой осмотрели председатель областного комитета по образованию Александр Седунов и глава Бежаницкого района Сергей Михеев.

В ходе ремонтных работ подрядчик частично отремонтировал кровлю над спортзалом, промыл радиаторы отопления и установил на них защитные экраны, прочистил вентиляционные трубы. Старые окна строители поменяли на стеклопакеты, а также покрасили стены, полы, нанесли разметку и установили две новые шведские стенки.

По мнению Александра Седунова, ремонт в спортивном зале сделан качественно. За активный контроль над ходом ремонтных работ председатель комитета поблагодарил главу района Сергея Михеева, заместителя руководителя муниципалитета Елену Иванову и директора школы Марину Михайлову.

Затем Александр Седунов и Сергей Михеев обсудили с руководством учебных заведений района реализацию нацпроекта «Образование», в рамках которого в регионе в ближайшее время откроются современные образовательные центры. Их подключат к единой системе «Российская электронная школа».

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