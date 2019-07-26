Михаил Ведерников и Виталий Мутко обсудили актуальные для Псковской области вопросы

20:45, 26 июля 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и заместитель председателя правительства России Виталий Мутко обсудили актуальные для региона вопросы в ходе рабочей встречи в Москве 26 июля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областной администрации.

В частности, речь шла о подготовке к отопительному сезону военного городка «Остров-3». Губернатор отметил, что сейчас имущество военного городка готовится к передаче в муниципальную собственность. При этом Михаил Ведерников акцентировал внимание на необходимости реконструкции всех объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. В связи с этим губернатор попросил вице-премьера оказать содействие в предоставлении Псковской области из федерального бюджета необходимые для ремонта коммуникаций денежные средства.

Стороны договорились о том, что предстоящий отопительный сезон обеспечит Минобороны, и одновременно начнется процедура передачи имущества на баланс муниципалитета. Также Виталий Мутко решил провести рабочее совещание, на котором обсудят план дальнейшей работы по передаче имущества военного городка «Остров - 3». К совещанию планируется привлечь всех заинтересованных лиц.

Кроме этого, Михаил Ведерников отметил, что имеется потребность расширить границы ОЭЗ «Моглино». Для этих целей уже приобрели земельный участок площадью более 80 га — «Моглино — 2». Вторым перспективным направлением развития губернатор назвал территорию, прилегающую к Псковской ГРЭС в Дедовичском районе. Михаил Ведерников обратился к Виталию Мутко за содействием в инфраструктурной подготовке указанных промышленных площадок.

Также губернатор Псковской области рассказал о ходе строительства крупных социальных и спортивных объектов, сообщил о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Михаил Ведерников констатировал переход области на проектное финансирование долевого строительства и расчеты с застройщиками посредством эскроу-счетов.

Михаил Ведерников поблагодарил Виталия Мутко за внимание к Псковской области, оказание поддержки в решении самых актуальных вопросов социально-экономического развития.