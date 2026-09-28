Судить о погоде по полёту гусей советует сегодня народный календарь

07:21, 28 сентября 2026, ПАИ

Память великомученика Никиты Готфского, который жил в IV веке на берегах Дуная, отмечают сегодня, 28 сентября, пишет calend.ru.

В этот день на Руси начинался забой откормленных за лето гусей в деревнях. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел.

В этот день говорили: «Гуси летят – зимушку на хвосте тащат, снег несут», – и наблюдали за полетом птиц. Если гуси летели высоко, то следовало ждать высокого половодья весной. Также по поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде, то будет тепло. Некоторые говорили так: «Если гусь нос под крыло прячет – быть ранней зиме, а если гусь заговорил с тобой – знать, хорошо ты Никиту Гусятника отметил».

Кроме того, в это время убирали репу с грядок, обрезали у нее ботву, поэтому праздник нередко называли Репорезом. Этот овощ часто присутствовал на крестьянском столе. «Репа – не мясо, режь да ешь», – говорили люди. Репу ели свежую, пареную, вареную, пекли из нее пироги, делали квас, варили кашу.

Детям рассказывали сказку про репку и загадывали загадки.