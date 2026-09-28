Аналитики назвали 10 дефицитных профессий в Псковской области

09:26, 28 сентября 2026, ПАИ

Аналитики платформы hh.ru по итогам августа 2026 года определили 10 самых дефицитных профессий в Псковской области. Наиболее выраженный кадровый дефицит зафиксирован среди поваров, пекарей и кондитеров.

По данным hh, на одну вакансию в этой сфере приходится 1,2 активного резюме. Медианная предлагаемая зарплата составляет 57 тысяч рублей, диапазон предложений – от 45,5 до 120 тысяч рублей.

В число дефицитных также вошли монтажники, продавцы-консультанты и продавцы-кассиры, электромонтажники, электромонтеры и техники-электрики, машинисты, курьеры, торговые представители, сварщики, разнорабочие, а также водители и экспедиторы.

Медианная предлагаемая зарплата для монтажников составила 184,5 тысячи рублей, для электромонтажников, электромонтеров и техников-электриков – 160 тысяч рублей, для машинистов – 135 тысяч рублей. Курьерам работодатели предлагали медианную зарплату в размере 190 тысяч рублей, торговым представителям – 70 тысяч рублей, сварщикам – 210 тысяч рублей, разнорабочим – 124,5 тысячи рублей.