В Псковском округе отопительный сезон стартует 29 сентября

10:06, 28 сентября 2026, ПАИ

Отопительный сезон начнётся в Псковском округе с 29 сентября. Все положенные по регламенту технические мероприятия выполнены и прошли проверку Ростехнадзора. Соответствующие службы готовы к подаче тепла, сообщила глава муниципального образования Наталья Фёдорова в своём канале в мессенджере МАХ.

Организации, управляющие многоквартирными жилыми домами и зданиями, отчитались о готовности к приёму тепла.

В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения: больницы, школы, детские сады. Их подключат по заявкам, но не позднее 29 сентября. В жилые дома отопление подадут не позднее 1 октября.

«Прошу с пониманием отнестись к срокам: запуск системы – процесс поэтапный, требующий последовательного и чёткого выполнения положенных действий», – отметила глава округа и подчеркнула, что в случае возникновения вопросов о подаче тепла в установленный срок стоит обращаться в организацию, управляющую многоквартирным домом.

Напомним, отопление в Пскове начнут включать с 29 сентября. В Плюсском районе решили начать отопительный сезон поэтапно, исходя из погодных условий. 27 сентября муниципальное предприятие «ПлюссаТеплоРесурс» должно было начать подавать тепло в социальные учреждения округа, а с 1 октября – всем потребителям. В Дедовичском районе начало отопительного периода запланировано на 28 сентября. В Дновском округе тепло в домах появится с понедельника, 28 сентября. В Палкинском округе решение начать отопительный сезон приняли из-за обращений жителей и руководителей социальной сферы по поводу холода и сырости в квартирах и помещениях организаций.

Отопительный сезон в Новосокольническом районе стартует с 28 сентября. В Усвятском районе отопительный сезон начнётся 1 октября.

Кроме того, великолучане просят включить отопление в домах.

Ранее сообщалось, что полную готовность к предстоящему отопительному периоду подтвердили 11 муниципалитетов в Псковской области. Глава региона Михаил Ведерников попросил глав ещё раз проверить готовность ключевых объектов на своей территории и напомнил, что проверки Ростехнадзора показали необходимость усилить внимание к деталям.