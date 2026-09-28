Музей-заповедник «Михайловское» изменит график работы с 1 октября

09:14, 28 сентября 2026, ПАИ

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» 29 сентября будет закрыт на санитарный день, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

С 1 октября музей будет работать со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00, кассы – до 17:30. Полностью на график низкого сезона учреждение перейдёт в ноябре.

Для первого октябрьского понедельника музей сделал исключение и отменил выходной. Усадьбы будут открыты 5 октября. В учреждении пояснили, что в период золотой осени увеличивается туристический поток, особенно много приезжает школьных групп.

До 2 октября в «Михайловском» продолжатся гастроли театра «Пушкинская школа» под руководством народного артиста России, лауреата Государственной премии РФ Владимира Рецептера. В программе – спектакли «Без вины виноватые» и «Сказка о Салтане и Гвидоне», премьерные показы «Медного всадника» и «Трёх сестёр», а также встреча зрителей с труппой.

В октябре в музее запланированы поэтические программы актёра театра и кино Михаила Драгунова, включая новую арт-экскурсию «Теперь моя пора!». В экспозиции «Вновь я посетил…» представят живопись и графику петербургского художника Никиты Цыцина. Показ готовят к 65-летию мастера.

Кроме того, в музее пройдёт Первый псковский открытый молодёжный фестиваль речевых спектаклей – завершающий этап проекта «От михайловских рощ до донецких степей. Поэзия как путь к Родине». С полным перечнем мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте музея в разделе «Календарь событий → Октябрь».