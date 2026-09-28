Можно ли уйти с работы в обед, объяснила эксперт

08:39, 28 сентября 2026, ПАИ

Может ли сотрудник уйти с работы на время обеденного перерыва, сообщила старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Анастасия Колодяжная. Об этом пишет РИА Новости.

Работник имеет право на обед не менее 30 минут и не более двух часов, пояснила она. Этот перерыв относится ко времени отдыха, поэтому работник может им распоряжаться по своему усмотрению, в том числе уходить с работы, отметила Анастасия Колодяжная.

При этом в некоторых случаях нельзя уходить с работы во время обеда. К ним относится непрерывное производство и экстренные службы, где сотрудник не может оставлять рабочее место.

В таких случаях работодатель должен обеспечить отдых и возможность поесть в рабочее время.

Однако если рабочий день длится менее четырех часов, перерыв может предоставляться по усмотрению руководства, заключила эксперт.

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