Как мошенники собирают информацию о своих жертвах, объяснили в МВД

07:41, 28 сентября 2026, ПАИ

Как мошенники собирают информацию о потенциальных жертвах, рассказали в МВД России, пишет РИА Новости.

По данным ведомства, злоумышленники ищут метки с геопозицией, фотографии с покупками, друзей и информацию о работе. Аферисты используют эти данные, чтобы создать более правдоподобную схему обмана для конкретного человека.

Такие сценарии аферистов наиболее опасны, отметили в МВД.

Чтобы защититься от продуманных схем обмана, полицейские советуют не публиковать в соцсетях фотографии покупок и не афишировать геопозиции. В ведомстве также рекомендуют отключить автоматическое проставление геотегов. Кроме того, силовики призывают ограничить доступ к странице для незнакомцев.

Ранее сообщалось, что псковичей под видом инвестиций и продажи вездехода обманули на 10 млн рублей.