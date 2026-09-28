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Общество

До 20 градусов тепла ожидается сегодня в Псковской области

Переменная облачность без осадков ожидается на территории Псковской области сегодня, 28 сентября, сообщили ПАИ в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

По прогнозам синоптиков, будет дуть ветер южных направлений ночью слабый, днем умеренный.

Температура по области ночью составит от +1 до +6 градусов, днем ожидается от +15 до +20 градусов. Атмосферное давление будет высоким.

В Пскове температура ночью прогнозируется от +3 до +5 градусов, днем будет от +17 до +19 градусов.

Ранее сообщалось, что судить о погоде по полёту гусей советует сегодня народный календарь.

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