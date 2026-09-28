Несколько деревень в Печорском районе останутся без света в ближайшие дни

08:18, 28 сентября 2026, ПАИ

Плановое отключение электроэнергии проводится в нескольких населённых пунктах Печорского района, пишет газета «Печорская правда».

В частности, сегодня, 28 сентября с 10:00 до 13:00 отключат свет в деревнях Горушка, Капково и Боброво.

Также сегодня с 09:00 до 17:00 без света останутся жители улицы Водников и дома № 18 на улице Мелиораторов.

29 сентября с 09:00 до 17:00 отключат электроснабжение в деревнях Турок и Подлесье.

А с 29 сентября до 2 октября с 09:00 до 17:00 будет проводиться отключение света в деревнях Велье, Котья Гора, Шубенки, Лидва, Берзино и Лобково.

Отмечается, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.