В Пскове определили подрядчика для ремонта дворовых территорий

22:15, 26 июля 2019, ПАИ

По итогам двух электронных аукционов ООО «Спецдор 60» отремонтирует дворовые территории в Пскове в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Один из контрактов на общую сумму 5,4 млн рублей предусматривает ремонт трех дворов. Так, у дома № 28 на улице Розы Люксембург (избирательный округ №6 депутата гордумы Александра Баева) выкорчуют деревья, отремонтируют дворовые проезды и оборудуют автомобильные парковки из асфальтобетонной смеси, установят бортовые камни и восстановят газоны.

Александр Баев подчеркнул, что инициатива приведения в порядок дворовой территории принадлежит самим жителям, которые собрали необходимый пакет документов для включения в программу.

У дома № 20 на улице Стахановской (избирательный округе №2 депутат гордумы Сергея Колосова) выкорчуют аварийные деревья, отрегулируют высоту крышек колодцев, отремонтируют дворовые проезды и оборудуют парковки для автотранспорта. Помимо этого, обустроят тротуары, заменят бортовые камни, сделают искусственные дорожные неровности с установкой дорожных знаков. Сергей Колосов рассказал, что вместе с жителями дома велась активная работа по сбору документов, чтобы набрать как можно больше баллов и попасть в перечень домов, отремонтированных в 2019 году.

Во дворе дома №16 на улице Труда проведут те же работы, что и на улице Стахановской.

На 2,2 млн рублей отремонтируют дворовой проезд от дома №38 на улице Коммунальной до дома №83а на улице Юбилейной с ремонтом проезда вдоль дома №79 на улице Юбилейной (избирательный округ №8 Елены Полонской). Подрядчику предстоит демонтаж бортового камня, разборка старого асфальтобетонного покрытия и щебеночного основания, установка новых бордюров, устройство основания из щебня и верхнего слоя асфальтового покрытия, обустройство парковочных мест. На этом объекте работы уже начались.

В пресс-службе отметили, что до 19 августа указанные ремонтные работы должны быть окончены.