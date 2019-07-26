Поклонный крест установили на месте разрушенной часовни в Псковском районе
Трёхметровый Поклонный крест на месте разрушенной часовни Дмитрия Солунского установили в деревне Уткино Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.
Крест поставили силами представителей общественности, священнослужителей, сотрудников следственного изолятора №1 УФСИН России по Псковской области, родственников и администрации района.
В годы Великой Отечественной войны с 1941 по 1944 год в этих местах проходила немецкая линия обороны «Пантера». Заместитель начальника СИЗО-1 Виктор Водолазский рассказал, что в деревне Погостище в мае обнаружили и восстановили бетонный обелиск погибшим воинам, а затем прошли по линии боев до деревни Уткино, где увидели траншеи, разбросанные останки костей и обломки военной техники. «Я и мои коллеги считаем своим долгом чтить память воинов, сражавшихся в этих местах», – отметил он.
После установки памятного знака священнослужители провели обряд освещения креста. Затем состоялось возложение цветов, прошла минута молчания.