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Общество

Специалисты удаляют граффити с конструкций Центрального моста в Великих Луках

Специалисты «Спецавтохозяйства» приводят в порядок конструкции центрального моста в Великих Луках – удаляют граффити. Работа по устранению незаконных надписей ведётся системно, заявила на своей странице в соцсети «ВКонтакте» депутат Великолукской городской Думы Юлия Ярышкина.

Фото со страницы Юлии Ярышкиной в соцсети «ВКонтакте»

Организация «Спецавтохозяйство» занимается устранением граффити с городских объектов, а управляющие компании убирают несанкционированные надписи с фасадов домов.

Управляющим организациям поручено усилить контроль за состоянием фасадов и своевременно устранять появляющиеся надписи, отметила Юлия Ярышкина.

«Сохранение чистоты и порядка в городской среде – общая задача. Важно своевременно реагировать на подобные нарушения и не допускать их распространения», – подчеркнула Юлия Ярышкина.

Напомним, за нанесение несанкционированных надписей виновных могут привлечь к административной или даже уголовной ответственности, а стоимость восстановления зачастую приходится оплачивать самим нарушителям.

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