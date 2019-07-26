Туристы из Китая избили россиянку в музее-заповеднике «Царское Село»

22:41, 26 июля 2019, ПАИ

Двое туристов из Китая избили 29-летнюю россиянку, которая стояла в очереди в музее-заповеднике «Царское Село». Как пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления вневедомственной охраны войск (УВО) национальной гвардии России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в ходе ссоры туристы ударили девушку локтем в живот и повалили ее на землю.

Иностранцев в возрасте 53 и 45 лет задержали росгвардейцы, которые прибыли на место происшествия через две минуты после срабатывания кнопки тревожной сигнализации.

Пострадавшую госпитализировали. Граждан Китая передали сотрудникам территориального отдела полиции, которые выясняют причины конфликта.