Жители восточной части Германии захотели сблизиться с Россией

09:06, 27 июля 2019, ПАИ

Жители восточной Германии захотели сблизиться с Россией, заявила немецкая журналистка Керстин Декер в издании Der Tagesspiegel. Об этом пишет Lenta.ru.

По словам Керстин Декер, согласно результатам опросов, сближения с Россией хотят 72% людей, проживающих в восточной части Германии, в западной части таких людей всего 54%.

Также сообщается, что «восточные» немцы более недовольны санкционной политикой в отношении Российской Федерации. По их словам, «внешнее давление способствует внутренней сплоченности».

«Мне не нравится, что высокомерие запада объясняет другим, как они думают о том, как им жить», - цитирует издательство слова Андреи Рошер-Муручи.