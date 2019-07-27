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Общество

«Золотой голос России» станет гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» в Пскове

28 июля в Пскове гостем праздника в честь дня рождения торгового комплекса «ПИК60» станет победитель (Лауреат 1 степени) всероссийского телевизионного конкурса «Золотой голос России», участница гала-концерта в Большом Кремлёвском дворце, лауреат 1-ой степени 1-ого Всероссийского конкурса патриотической песни и представляла Псковскую область в театре «Русской песни» с оркестром имени Юрия Силантьева, лауреат 1-ой премии «Молодёжь Псковщины» 2011 и 2015 годов в номинации «Искусство», а также лауреат многих других конкурсов и фестивалей (эстрадного и академического вокала) в разных городах Москва, Санкт-Петербург, Тверь, Смоленск, Тольятти, Владивосток певица Кристина Евдокимова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы.

Программа начнется в 13:30. Как рассказали организаторы, на мероприятии можно будет поучаствовать в интерактивных конкурсах и отдохнуть на развлекательных площадках, в том числе в батутном городке.

Билеты для участия в розыгрыше призов выдаются в любом магазине торгового комплекса при покупке от 500 рублей. Их количество ограничено.

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