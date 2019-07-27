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Общество

Спортзал Новоржевской средней школы отремонтируют к новому учебному году

Председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов вместе с заместителями главы Новоржевского района Дмитрием Мезенцевым и Валентиной Смирновой проверил готовность Новоржевской средней школы к новому учебному году. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Школа располагается в двух зданиях. В одном из них планируется сделать ремонт спортзала, работы начнутся уже на следующей неделе, на которые выделено около 700 тысяч рублей. Предполагается заменить кровлю, отремонтировать полы и стены, заменить проводку. Помещение должно быть готово к новому учебному году. На электромонтажные работы потратят 2,4 млн рублей.

Александр Седунов вместе с членами комиссии также осмотрели спортзал во втором здании школы. Там, по словам руководства, имеются проблемы с отоплением: температура зимой не поднимается выше 8-11 градусов. Александр Седунов отметил, что для того, чтобы выявить причину теплопотери, требуется провести экспертизу.

Спортивный зал в Новоржевской школе стал одним из 20 в регионе, которые будут отремонтированы к новому учебному году. На ремонт из консолидированного бюджета будет направлено более 21 млн рублей.

 

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