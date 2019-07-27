Александр Котов: В развитии торговли заинтересованы государство, бизнес, и сами граждане

11:08, 27 июля 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников торговли с профессиональным праздником. Соответствующий текст поздравления опубликован на сайте регионального парламента.

Александр Котов в своем поздравлении отметил, что у Псковской области есть богатые торговые традиции: Псков с самого начала существования играл особую роль в торговле с Западом. По словам председателя регионального парламента, Псковские торговые пути были «источником благосостояния горожан».

Председатель Псковского облсобрания считает, что по-прежнему очень высока для региона значимость торговли для социально-экономического развития: «Торговая деятельность способствует созданию новых рабочих мест, развитию предпринимательства, внедрению инноваций, благоустройству территорий, укреплению экономических связей и, в целом, качественному росту уровня нашей жизни. В развитии торговли заинтересованы и государство, и бизнес, и сами граждане».

Александр Котов пожелал торговым предприятиям Псковской области процветания, а работникам сферы - благополучия, счастья и здоровья.