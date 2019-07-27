Соблюдение правил благоустройства в Пскове проконтролировали Василий Осипов и Борис Елкин

14:58, 27 июля 2019, ПАИ

27 июля в Пскове по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова вице-губернатор Псковской области Василий Осипов и председатель комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Борис Елкин на велосипедах объехали город для контроля за нарушениями правил благоустройства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Во время рабочего совещания Михаил Ведерников обратил внимание на усиление контроля за приведением общественных пространств в Пскове в соответствие нормам санитарного содержания и городского дизайн-кода.

По словам заместителя губернатора Псковской области Василия Осипова, по итогам рейда будет составлен адресный список общественных мест и территорий, где некачественно выполнены работы. Этот список направят в администрацию Пскова для устранения нарушений.

«Особое внимание обращаем в ходе объезда и на необходимость приведения внешнего вида объектов в соответствие с разработанным дизайн-кодом города. По тем объектам, которые не соответствуют, также будут даны рекомендации в адрес городских властей по устранению выявленных нарушений», - добавил Василий Осипов.

Нарушения мониторят в еженедельном режиме и специалисты комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. После каждого подобного выезда в адрес администрации дают соответствующие поручения.

Борис Елкин считает, что в этом направлении активно ведется работа и большинство нарушений уже устранены. «В плановом режиме контроль за соблюдением Правил благоустройства и нормативов по содержанию общественных пространств будет продолжен», - заключил он.