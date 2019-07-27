75-ю годовщину освобождения и День поселка отмечают в Палкинском районе

16:53, 27 июля 2019, ПАИ

27 июля в поселке Палкино проходят мероприятия, посвященные празднованию 75-й годовщины освобождения района от немецко-фашистских захватчиков и Дню поселка. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участие в них принимают официальные лица - заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, глава Палкинского района Евгений Седов, начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская, - а также ветераны, представители общественных организаций, молодежных движений, жители и гости района.

У Аллеи Героев участники митинга возложили к монументу цветы и гирлянду Славы. После этого колонна со знаменной группой прошла к братскому захоронению погибших во время Великой Отечественной войны.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей муниципалитета поздравила начальник Управления общественных проектов и молодежной политики Наталья Плявинская. «Низкий вам поклон. Вы — наша гордость и пример для подражания. Сегодня мы со всем уважением и почтением вспоминаем военный и трудовой подвиг прошлого века. Сейчас уже на нас лежит ответственность за приумножение и развитие сохраненного вашими силами наследия. Мы должны сделать все, чтобы быть достойными этого великого наследия. От всего сердца желаю каждому жителю района мира, удачи, радости и благополучия! С праздником!», - отметила Наталья Плявинская.

От имени депутатов Псковского областного Собрания депутатов к собравшимся обратился вице-спикер Виктор Остренко. По его словам, День освобождения, как и День Победы 9 мая - священный праздник, «навсегда скрепивший общей памятью все поколения нашей огромной страны».

«Это день общенациональной гордости, всенародной скорби и всеобщей безмерной благодарности за жизнь и свободу, завоеванные героизмом и мужеством советских солдат», - отметил Виктор Остренко и поблагодарил ветеранов за храбрость, стойкость духа и великую любовь к Отчизне.

Далее с выступили военнослужащие с показательными номерами, состоялся праздничный концерт ко Дню поселка «Расцветай, поселок наш!». К поздравлениям присоединился ансамбль «Сказ» имени В. Румянцева. В 21:00 на центральной площадке поселка Палкино начнется танцевальный вечер для жителей и гостей района. Торжества завершатся праздничным салютом в 23:00.

27 июля поселок Палкино отмечает 75 лет со дня освобождения. Район был оккупирован уже в первых числах июля 1941, а освобожден спустя три года. По его территории проходила немецкая оборонительная линия «Пантера», в боях за освобождение погибли тысячи человек.